Чуть перемен в системе: снизить смертность от рака крови можно в несколько раз

В России с онкологическим заболеванием кроветворной системы живут более 220 тысяч человек, ежегодно их диагностируют у 30 тысяч россиян, а умирают 18 тысяч человек.

Снизить в два, а то и в три раза смертность от рака крови можно, если вывести онкогематологию в отдельный раздел и начать конкретно в него финансировать. Такое мнение выразили страдающие от болезней кроветворной системы и обратились с просьбой в Минздрав и ОМС, сообщили «Известия».

В прошлом году в России онкобольных было больше четырех миллионов человек. Из них 220 тысяч человек с раком крови, а умирают от этого заболевания 18 тысяч человек. При этом за последние пять лет число смертей снизилось, но, как отметила член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Ирина Борова, если финансирование не будет увеличено, то оказывать медицинскую помощь таким пациентам на прежнем уровне будет невозможно.

Сейчас в России выделяют 140 миллиардов рублей на лекарственное обеспечение онкобольных. Для больных раком крови — 70 миллиардов рублей. Но, как считает онколог Михаил Ласков, выделять в отдельную группу больных раком не имеет смысла, так как нет гарантии, что на всех пациентов хватит денег.

«Себестоимость такой терапии на пациента составляет от 30 тысяч долларов, или три миллиона рублей. Для обеспечения ею всех онкогематологических больных потребуется более 600 миллиардов рублей», — пояснил Ласков.

Помимо этого в обращении к Минздраву отметили — не хватает многих специалистов в данной области: врачей-онкологов, радиологов, морфологов, гематологов, специалистов клинико-лабораторной диагностики и медицинских психологов. Также есть проблемы, связанные с лабораторно-техническим оснащением медорганизаций, доступностью лечебного питания и технических средств реабилитации для онкопациентов, не имеющих статуса «инвалид».

В Минздраве же пока не получали резолюцию, но отметили — благодаря работе в данной области медицины улучшилось инфраструктурное развитие, расширились возможности применения самых современных схем химиотерапии, в том числе таргетной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лишний вес может провоцировать рак кишечника.