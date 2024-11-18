В России заработала горячая линия по защите прав потребителей платных медуслуг

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Специалисты подскажут, как потребителю защитить свои права.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россияне теперь могут получить консультацию по вопросам оказания платных медицинских услуг. Роспотребнадзор запустил открытую горячую линию. Специалисты подскажут, как потребителю защитить свои права.

Также в колл-центре можно узнать о требованиях, которые должны соблюдать в медицинских и физкультурно-оздоровительных комплексах.

Обращения в случае нарушений и жалоб тоже принимают по телефону. Номер единой всероссийской линии — 8 (800) 555 49 43. Кроме того, в регионах запустили консультационные центры.

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