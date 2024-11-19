«Все будет хорошо»: украденный школьницами кот Лучик обрел новую семью

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 95 0

Украденного кота Лучика приютила молодая пара

Кота Лучика нашли

Фото: 5-tv.ru

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Теперь он будет жить в тепле и любви.

Кот Лучик, украденный двумя школьницами, теперь живет у новых хозяев. Об этом пишет издание Газета.ру.

Несколько тысяч человек принимали участие в поисках рыжего кота, и им повезло — его нашли на юге Москвы. Один из волонтеров, девушка по имени Дарья, сообщила, что Лучика приютила семейная пара и он быстро к ним привык.

«Чувствует себя котик просто отлично. Лучику там комфортно, его очень-очень любят. Теперь у Лучика все будет точно хорошо, пара проверенная, ему плохого не сделают. Лучик очень социальный котик, поэтому принял новую семью отлично», — подчеркнула волонтер.

Отбор хозяев был несложным — искали среди проверенных и близких. Пять лет назад новые хозяева кота уже имели дело с питомцем из приюта. Но, к сожалению, он скончался от тяжелой болезни.

Ранее рыжего кота по кличке Лучик украли из зоомагазина две школьницы. Инцидент произошел 13 ноября. Причину своего поступка школьницы не сообщили. Их «счастье» длилось недолго — Лучик от них сбежал. Его нашли волонтеры. Теперь кот чувствует себя хорошо — с новыми хозяевами.

Интересно, что ранее все те же школьницы хотели украсть из зоомагазина кролика. Тогда их заметила продавец и прогнала юных преступниц.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина спасла котят и случайно нашла клад.

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