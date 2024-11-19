Профессиональный праздник отмечают 19 ноября ракетчики и артиллеристы РФ

День ракетных войск и артиллерии отмечают сегодня в России. Боевые расчеты гаубиц, противотанковых орудий, минометов и систем залпового огня встречают профессиональный праздник на передовой, в зоне спецоперации. Залпами «Градов», «Тюльпанов» и «Гиацинтов» наши военные обеспечивают активное продвижение российских войск. О вкладе ракетчиков и артиллеристов в общее дело — разгром врага, а также о том, как сейчас обстоят дела на западном фронте, рассказывает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

На западном фронте спецоперации сейчас наметились очень серьезные перемены. Наши штурмовики идут вперед во многом благодаря работе артиллерии. Буксируемые орудия, самоходные гаубицы и реактивные системы работают как один слаженный механизм.

У каждого артиллерийского расчета свои задачи на фронте. Вот такие самоходные «Гиацинты», в первую очередь, лишают противника такого же артиллерийского щита. Проще говоря — их задача, это контрбатарейная борьба и уничтожение похожих орудий ВСУ.

Фронт хоть и двигается каждый день, но в местах, где несут боевое дежурство артиллеристы обстановка становится напряженнее. В небе постоянно что-то летает. Враг ищет орудия.

Где-то летает FPV над нами. Минут пять-десять. Показывает три деления, то есть это где-то совсем рядом. Поэтому у каждого расчета, помимо основных боевых единиц, появились посты воздушной охраны. С автоматами, антидроновыми ружьями и даже 3D-очками.

Особое внимание — защите своих орудий. Для каждого артиллериста его машина — как живой организм и самый важный член экипажа у которого тоже есть позывной. Этот «Гиацинт» с первых дней прозвали «Дедушкой».

«Это мы всем расчетом так его называем. Машинка старенькая, но бодрая. Это же тоже член экипажа. Он работает как и все. Может, даже чуточку больше, поэтому мы своего так называем», — рассказывает командир орудия «Гиацинт-С» с позывным «Балу».

В 275-м самоходном артиллерийском полку четвертой танковой дивизии группировки «Запад» каждый боец либо уже награжден, либо совсем скоро получит свою медаль. Старший офицер артбатареи с позывным «Мороз» уже может похвастаться сразу несколькими госнаградами.

«Орден мужества получил. Больше года назад. За то, что уничтожили склад ВСУ. Медаль Суворова получал», — перечисляет «Мороз».

Водитель «Града» с позывном «Султан» теперь тоже гордо носит на груди «Медаль за боевое отличие». Этот молодой парень стал настоящим героем, когда спас жизни своим раненым товарищам на поле боя.

«Троих вывез. Одному в живот попало. Одному со спины залетел осколок и легкие пробило. Их вывозил. Один был ранен в ногу. Вывезли. Сейчас живы здоровы, служат дальше», — вспоминает «Султан».

Свой праздник, как и все остальные бойцы, артиллеристы отмечают на боевом посту и обещают поздравить своего противника — залпами «Градов», «Тюльпанов» и «Гиацинтов».