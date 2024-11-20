Укрепление семейных ценностей: когда и как отмечать День сына в 2024 году

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 93 0

День сына в России отмечают 22 ноября

Когда и как отмечать День сына в 2024 году: история, традиции, идеи празднования

Фото: 5-tv.ru

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Пока что он не имеет официального статуса, однако многие отмечают праздник 22 ноября.

Россия делает большой упор на сохранение семейных ценностей, из-за чего в последние годы стало появляться все больше соответствующих праздников. Один из таких — День сына. О том, как отмечается этот день, откуда он появился и как его можно отпраздновать, пишет URA.RU.

Стоит отметить, что пока что этот праздник не имеет официального статуса, однако многие отмечают его 22 ноября. В этом году 22 ноября выпадет на пятницу, что позволит людям отметить этот день в кругу близких.

Считается, что впервые этот день стали отмечать в 2021 году, а популярным праздник стал благодаря соцсетям. Однако впервые заговорили о нем еще в 2017 году, тогда День сына впервые отметили в Якутии. 

Так как День сына — новый праздник для России, то устоявшихся традиций, как его отмечать, пока что нет. Это дает возможность людям творить историю и самим придумать, как лучше всего можно провести этот день. Подойдет семейный ужин в душевной атмосфере, совместный поход в парк развлечений, кино или театр, совместное участие в спортивном мероприятии, наконец, обмен подарками и теплыми поздравлениями.

День сына — отличная возможность укрепить семейные связи, а также способ поговорить о роли мужчины в современном мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о каких подарках на Новый год мечтают россияне. На первом месте среди предпочтений — путешествия.

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