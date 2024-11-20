«Будете смотреть и ненавидеть»: Моряк ответила тем, кто ждет ее ухода в декрет

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Лиза Моряк заявила хейтерам, что им придется смотреть на нее в новых фильмах

«Будете смотреть и ненавидеть»: Моряк ответила тем, кто ждет ее ухода в декрет

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Недавно стало известно, что актриса и ее супруг, режиссер Сарик Андреасян, готовятся к появлению второго ребенка.

Актриса Лиза Моряк разочаровала хейтеров, которые ждут не дождутся, когда она уйдет в декрет и хоть на какое-то время перестанет появляться на телеэкранах.

В личном блоге супруга режиссера Сарика Андреасяна актриса сообщила, что уже снялась в проектах на два года вперед, поэтому ненавистникам так или иначе придется лицезреть ее в новых картинах.

«Должна вас предупредить, что я сыграла в фильмах, которые будут выходить в 2025 и 2026 годах, о которых вы еще не знаете. И пока я буду в декрете, вы будете смотреть их и ненавидеть меня, а я — любить вас», — съязвила Моряк в видеообращении.

Также актриса показала комментарии хейтеров, которым адресовала свой ответ.

«Слава Богу, я хоть на время не увижу эту „великую актрису“ в рекламах сериалов/фильмов ее бездарного мужа Сарика»;

«Надеюсь, что после родов она снова уйдет в декрет и меньше будет сниматься»;

«Слава Богу, хотя бы чуть-чуть перестанут снимать ее в кино. Еще б Прилучного в декрет», — пишут Моряк недоброжелатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андреасян и Моряк ждут второго ребенка. Супруги опубликовали в соцсети трогательные фото и шутливое видео, в котором обыграли новость о грядущем пополнении. В феврале 2023-го у пары родилась дочь Элизабет.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Три трлн рублей направят на реализацию нацпроектов по технологическому лидерству
16:11
Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище
15:59
«Жизненно необходимо»: сколько молочных продуктов нужно есть каждый день
15:50
В Кремле прокомментировали поставки Киеву противопехотных мин
15:41
Тайная сделка: на каких условиях Трамп может передать Украине ядерное оружие
15:36
Российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп