«Будете смотреть и ненавидеть»: Моряк ответила тем, кто ждет ее ухода в декрет
Лиза Моряк заявила хейтерам, что им придется смотреть на нее в новых фильмах
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Недавно стало известно, что актриса и ее супруг, режиссер Сарик Андреасян, готовятся к появлению второго ребенка.
Актриса Лиза Моряк разочаровала хейтеров, которые ждут не дождутся, когда она уйдет в декрет и хоть на какое-то время перестанет появляться на телеэкранах.
В личном блоге супруга режиссера Сарика Андреасяна актриса сообщила, что уже снялась в проектах на два года вперед, поэтому ненавистникам так или иначе придется лицезреть ее в новых картинах.
«Должна вас предупредить, что я сыграла в фильмах, которые будут выходить в 2025 и 2026 годах, о которых вы еще не знаете. И пока я буду в декрете, вы будете смотреть их и ненавидеть меня, а я — любить вас», — съязвила Моряк в видеообращении.
Также актриса показала комментарии хейтеров, которым адресовала свой ответ.
«Слава Богу, я хоть на время не увижу эту „великую актрису“ в рекламах сериалов/фильмов ее бездарного мужа Сарика»;
«Надеюсь, что после родов она снова уйдет в декрет и меньше будет сниматься»;
«Слава Богу, хотя бы чуть-чуть перестанут снимать ее в кино. Еще б Прилучного в декрет», — пишут Моряк недоброжелатели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андреасян и Моряк ждут второго ребенка. Супруги опубликовали в соцсети трогательные фото и шутливое видео, в котором обыграли новость о грядущем пополнении. В феврале 2023-го у пары родилась дочь Элизабет.
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