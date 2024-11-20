«Будете смотреть и ненавидеть»: Моряк ответила тем, кто ждет ее ухода в декрет

Недавно стало известно, что актриса и ее супруг, режиссер Сарик Андреасян, готовятся к появлению второго ребенка.

Актриса Лиза Моряк разочаровала хейтеров, которые ждут не дождутся, когда она уйдет в декрет и хоть на какое-то время перестанет появляться на телеэкранах.

В личном блоге супруга режиссера Сарика Андреасяна актриса сообщила, что уже снялась в проектах на два года вперед, поэтому ненавистникам так или иначе придется лицезреть ее в новых картинах.

«Должна вас предупредить, что я сыграла в фильмах, которые будут выходить в 2025 и 2026 годах, о которых вы еще не знаете. И пока я буду в декрете, вы будете смотреть их и ненавидеть меня, а я — любить вас», — съязвила Моряк в видеообращении.

Также актриса показала комментарии хейтеров, которым адресовала свой ответ.

«Слава Богу, я хоть на время не увижу эту „великую актрису“ в рекламах сериалов/фильмов ее бездарного мужа Сарика»;

«Надеюсь, что после родов она снова уйдет в декрет и меньше будет сниматься»;

«Слава Богу, хотя бы чуть-чуть перестанут снимать ее в кино. Еще б Прилучного в декрет», — пишут Моряк недоброжелатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андреасян и Моряк ждут второго ребенка. Супруги опубликовали в соцсети трогательные фото и шутливое видео, в котором обыграли новость о грядущем пополнении. В феврале 2023-го у пары родилась дочь Элизабет.