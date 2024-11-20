Производство красной икры упало в три раза

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На фоне выросших цен мошенники предлагают закупаться дешевым деликатесом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В преддверие Нового года мошенники стали обманывать россиян, предлагая дешевую красную икру. Как выяснили «Известия», для этого создают фейковые сайты и Telegram-каналы. Злоумышленники публикуют там комментарии якобы от имени довольных покупателей. А цель — войти в доверие и выманить личные данные и реквизиты банковской карты.

Время для подобных преступных схем сейчас самое подходящее. Ведь цены на деликатес уже взлетели на четверть. И продолжают ползти вверх по мере приближения праздников.

Всему виной — крайне неудачный улов лососевых. Производство красной икры в этом году сократилось в три раза. На этом фоне активизировались не только мошенники, но и производители фальсификата.

Ранее 5-tv.ru писал, что соглашение по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в 21 регионе России. В их числе Амурская, Белгородская, Брянская, Запорожская, Калужская, Кировская, Московская Орловская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Новосибирская, Саратовская, Херсонская, Челябинская области, республики Коми, Крым, ДНР и ЛНР, а также Ставропольский и Хабаровский края.

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