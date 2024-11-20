Александр Овечкин выбыл из спортивной жизни минимум на неделю из-за травмы

Александр Овечкин из-за травмы пропустит не менее недели. А может и больше — точный срок станет известен после более детального медобследования. Об этом заявили в его клубе «Вашингтон».

Досадное повреждение хоккеист получил в недавней игре регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя шайбами, но после столкновения с оппонентом не смог закончить матч и покинул лед в сопровождении врачей.

Поклонники надеются, что травма не скажется на прекрасной форме российского спортсмена. Александр забивает уже в пяти играх подряд и продолжает погоню за абсолютным рекордом НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки. На счету легендарного канадца 894 гола.

Чтобы побить это достижение, Овечкину осталось забросить всего 27 шайб. И сделать он это может уже в этом сезоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что нападающий американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче против «Баффало Сэйбрз» забил 500-й гол за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тем самым, он стал вторым российским хоккеистом, кому удалось достичь этой отметки.