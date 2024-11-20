Звездная пара вместе больше десяти лет. Что именно не нравится гимнастке в поведении шоумена?

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева ревнует Павла Волю к партнершам по съемочной площадке. Об этом пишет издание 7Дней.ru со ссылкой на беседу гимнастки с актером Вячеславом Чепурченко.

По словам знаменитости, она не может не ревновать мужа к красоткам, с которыми ему приходиться взаимодействовать, играя в кино. Особенно Утяшевой не нравятся откровенные сцены и моменты с поцелуями.

Ляйсан вспомнила фильм «Платон», который вышел в 2008 году. Тогда они с Волей еще не состояли в отношениях. Телеведущая призналась, что не любит его пересматривать из-за откровенных сцен с Павлом.

«В великолепном фильме „Платон“ была вот эта сцена… И меня просто это сводило с ума! Честно, до сих пор меня сводят с ума эти красивые пары, в которых он актер с какой-нибудь а-ля Моникой Беллуччи целуется. Ну как не завестись-то? Как не ревновать?» — заявила звезда.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает сына Роберта и дочь Софию.

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