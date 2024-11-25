🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня, 25 ноября, представителям зодиакального круга стоит максимально внимательно слушать свой внутренний голос. Доверьтесь ему — он не подведет!
♈️Овны
Сегодня вас по достоинству оценят ваши коллеги и партнеры. Не останавливайтесь на достигнутом в карьере.
Космический совет: ваши заслуги признают окружающие.
♉ Тельцы
Возможен привет из прошлого — встретите старого знакомого, узнаете неожиданную новость от старых коллег.
Космический совет: вас ждут приятные неожиданности.
♊ Близнецы
Этот день для вас — сплошное приключение. Постарайтесь обойтись без мелких травм.
Космический совет: внимательнее на дорогах.
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♋ Раки
Самое время обследовать свой организм, посвятить время своему физическому состоянию, отдохнуть.
Космический совет: берегите свое здоровье.
♌ Львы
Не стесняйтесь принимать помощь, если ее предлагают от души.
Космический совет: уделите время близким людям.
♍ Девы
Самое время прислушаться к своему внутреннему голосу — он точно не подведет. Особенно, если дело касается творчества.
Космический совет: ваше творческое воображение усилится.
♎ Весы
Не ругайте себя за безделье. Если хочется отдохнуть дома, не отказывайте себе в этом.
Космический совет: порадуйте себя приятным подарком.
♏ Скорпионы
Не бойтесь делегировать обязанности. Вы не обязаны взваливать на себя больше необходимого.
Космический совет: не пытайтесь справиться со всем в одиночку.
♐ Стрельцы
Будьте открыты новым знакомствам. Возможно, вам повезет встретить любовь всей своей жизни.
Космический совет: в личной жизни вас ждут сюрпризы.
♑ Козероги
Самое время устроить себе незапланированный выходной. Не перетруждайтесь.
Космический совет: не отказывайте себе в отдыхе.
♒ Водолеи
Перед тем, как совершить дорогую покупку, сто раз подумайте. Не совершайте импульсивных поступков.
Космический совет: будьте грамотны с финансами.
♓ Рыбы
Самое время поменять в себе что-то, что вы так давно хотели — звезды одобряют!
Космический совет: не бойтесь экспериментов.
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