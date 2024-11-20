В Москве проходит церемония прощания с актрисой Светланой Светличной

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 4 689 0

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» ушла из жизни в возрасте 84-х лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московском Доме кино проходит церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Несмотря на плохую погоду, проводить в последний путь любимую миллионами зрителей актрису пришли ее многочисленные коллеги и поклонники. Люди несут цветы к ее гробу.

После прощания звезду фильма «Бриллиантовая рука» похоронят на Троекуровском кладбище.

Звезда советского кино ушла из жизни утром 16 ноября в возрасте 84 лет. По словам ее лечащего врача, артистка умерла из-за сердечно-сосудистой недостаточности, которая прогрессировала на фоне онкологического заболевания. К тому же, у Светличной диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Светличной может остаться без наследства, если звезда при жизни оформила дарственную или завещание на третье лицо.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Большая разница: в чем польза и вред искусственной икры
16:27
Три трлн рублей направят на реализацию нацпроектов по технологическому лидерству
16:11
Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище
15:59
«Жизненно необходимо»: сколько молочных продуктов нужно есть каждый день
15:50
В Кремле прокомментировали поставки Киеву противопехотных мин
15:41
Тайная сделка: на каких условиях Трамп может передать Украине ядерное оружие

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп