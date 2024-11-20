«Денис нужен для любви»: Самойлова призналась, что тащит на себе семью

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 103 0

Оксана Самойлова зарабатывает больше Джигана

«Денис нужен для любви»: Самойлова призналась, что привыкла тащить на себе семью

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер рассчитывает не на Джигана, а только на собственные силы.

Бизнесвумен Оксана Самойлова уже давно привыкла все делать сама и не рассчитывает на помощь своего мужа — рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом она рассказала в интервью ведущей Иде Галич.

Супруга артиста не скрывает, что их брак далеко не идеален. Пара несколько раз была на грани разрыва, но Самойлова всегда прощала рэпера.

Она уверяет, что сейчас Джиган ведет себя как примерный муж и часто балует ее подарками. Однажды, когда дело доходило до развода, Денис подарил жене сумку люксового бренда.

Однако все, что касается ведения хозяйства — это не про рэпера. Самойлова всегда делает все сама и не просит помощи у супруга. По ее словам, она при желании может даже одна сделать ремонт и собрать всю мебель.

«Денис нужен для любви, взаимопонимания, для того, чтобы у детей был папа. Может быть, я просто на жизнь смотрю по-другому. Мне проще сделать самой, чем ходить и упрашивать Дениса», — заявила Оксана.

Как выяснилось, Джиган также не отличается большими заработками. Самойлова не стесняется заявлять, что зарабатывает больше своего супруга, но ничего странного в этом не видит. Раньше за все платил рэпер, а у Самойловой совсем не было денег, вспоминает бизнесвумен.

Оксана Самойлова и Джиган вместе уже 16 лет. Пара воспитывает четверых детей. В 2020 году у артиста случился первый срыв из-за злоупотребления алкоголем и запрещенных веществ. Оксана приняла решение не подавать на развод, а пережить семейный кризис ради детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хозяин бутовских коз сделал щедрое предложение Джигану и Самойловой. На днях супруги посетили пенсионера, чьи животные вызывают недовольства у многих местных жителей из-за свободного выгула.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.22
0.19 105.81
0.08
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

8:23
Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье
8:21
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи
8:11
Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру
8:10
Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу
8:00
Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября
7:58
Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» стартовал в Катаре

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп