«Денис нужен для любви»: Самойлова призналась, что тащит на себе семью

Блогер рассчитывает не на Джигана, а только на собственные силы.

Бизнесвумен Оксана Самойлова уже давно привыкла все делать сама и не рассчитывает на помощь своего мужа — рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом она рассказала в интервью ведущей Иде Галич.

Супруга артиста не скрывает, что их брак далеко не идеален. Пара несколько раз была на грани разрыва, но Самойлова всегда прощала рэпера.

Она уверяет, что сейчас Джиган ведет себя как примерный муж и часто балует ее подарками. Однажды, когда дело доходило до развода, Денис подарил жене сумку люксового бренда.

Однако все, что касается ведения хозяйства — это не про рэпера. Самойлова всегда делает все сама и не просит помощи у супруга. По ее словам, она при желании может даже одна сделать ремонт и собрать всю мебель.

«Денис нужен для любви, взаимопонимания, для того, чтобы у детей был папа. Может быть, я просто на жизнь смотрю по-другому. Мне проще сделать самой, чем ходить и упрашивать Дениса», — заявила Оксана.

Как выяснилось, Джиган также не отличается большими заработками. Самойлова не стесняется заявлять, что зарабатывает больше своего супруга, но ничего странного в этом не видит. Раньше за все платил рэпер, а у Самойловой совсем не было денег, вспоминает бизнесвумен.

Оксана Самойлова и Джиган вместе уже 16 лет. Пара воспитывает четверых детей. В 2020 году у артиста случился первый срыв из-за злоупотребления алкоголем и запрещенных веществ. Оксана приняла решение не подавать на развод, а пережить семейный кризис ради детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хозяин бутовских коз сделал щедрое предложение Джигану и Самойловой. На днях супруги посетили пенсионера, чьи животные вызывают недовольства у многих местных жителей из-за свободного выгула.