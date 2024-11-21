На памятном камне ученому Кнорозову в Петербурге нашли ошибки

История с ошибками на памятнике великому русскому ученому Юрию Кнорозову, который первый в мире расшифровал письменность майя, сегодня достигла своей кульминации. В изначальном проекте были и календарь древних индейцев, и солнце инков, и таблички с иероглифами.

Ошибку допустил тот, кто доверил реализовать высокохудожественную идею частному предпринимателю Гамлету Мартиросяну. В интервью «Известиям» он заявил, что залез в интернет, но там все иероглифы выглядели одинаково, так что он решил, что разницы между ними, в принципе, нет.

В итоге на дисках появились символы неизвестного происхождения. Сам календарь майя неправильный. А на закладном камне картинка, которая вообще не имеет отношения к индейцам майя.

Ранее 5-tv.ru писал, что рижский памятник Барклаю-де-Толли перенесли на новое место. Демонтированный монумент, изображающий русского военачальника, теперь находится во дворе дома предпринимателя Евгения Гомберга в Юрмале, который фактически спас его от уничтожения. За последнее время памятник несколько раз подвергался атакам вандалов.