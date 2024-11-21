Захарова назвала «план стойкости» Зеленского набором болезненных фантазий

«План стойкости Украины», разработанный президентом* Незалежной Владимиром Зеленским, является очередным набором болезненных фантазий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно — что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение власти утратившего легитимность Зеленского», — сказала она.

Как подчеркнула дипломат, Зеленский готов и дальше закручивать гайки на Украине в ответ на нынешние вызовы и проблемы.

«План стойкости Украины» Зеленский представил во вторник, 19 ноября, выступая в Верховной раде. По всей видимости, «план победы» никого на Западе не впечатлил, а помощь киевскому режиму черпать нужно, поэтому пришло время для новой стратегии.

«План стойкости» состоит из десяти пунктов. Впрочем, он мало чем отличается от прежних наборов клише. Хотя некоторые пункты будто из жанра фэнтези. Например, испытывая жесткий энергодефицит, киевский режим хочет удивить мир «промышленным чудом». В частности, глава Украины потребовал разогнать темпы военно-промышленного производства фактически с нуля и до бесконечности. Уже в следующем году, заявил Зеленский, украинский ВПК произведет не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и трех тысяч крылатых ракет. Подробнее о 10 пунктах «плана стойкости Украины» — в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский предложил США совместно разрабатывать ресурсы в России. Таким образом глава киевского режима хочет задобрить набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.