Эксперты «вращающихся дверей»: Захарова о присутствии экс-политиков в западных СМИ

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Захарова назвала нормой присутствие в западных СМИ антироссийских экс-политиков

Фото, видео: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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Их идеи пропитаны русофобией и именно им дают высказываться в зарубежном медиапространстве, пока ряд других публицистов не имеет такой возможности.

Обычной практикой стало присутствие в западном медиапространстве бывших политиков, которые раскачивают антироссийскую позицию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос 5-tv.ru.

«Для них это абсолютная норма, потому что они связаны, как я сказала уже, с лоббистскими, а иногда и непосредственно структурами глубинного государства, а это тоже и лоббизм, и распределение денег, и PR-кампании. Для них это такая практика», — сказала дипломат.

По ее словам, такие экс-политики обычно связаны с большим количеством лоббистских институций и PR-агентств. Их назначения определяются по принципу «политики вращающихся дверей». Основывается он, в первую очередь, на лояльности какой-нибудь группировки. Это не эксперты и не объективные обозреватели. Они распространяют русофобскую идею и опускают важные детали.

Как отметила дипломат, такие политики посещают сейчас на Западе различные эфиры, в то время как ряду публицистов запрещают высказываться публично. Тогда они делают это в российских СМИ.

До этого экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер оценил шансы на нормализацию отношений России и Штатов. По его словам, для этого американской стороне нужно пойти на серьезные изменения. Прежде Риттер обсуждал с бывшим послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым «болезнь русофобии», которая поразила Штаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые рассказали о борьбе с русофобией и нацизмом. Известные эксперты, члены общественных советов при территориальных органах МВД России, приняли участие в проекте «Историческая правда. Уроки истории».

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