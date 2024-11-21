Ранее украинская сторона неоднократно пыталась обвинить Россию в подготовке нанесения ударов по Незалежной ядерным оружием.

Пока Вашингтон толкает мир к возможной ядерной катастрофе украинские военные поехали в США обучаться ядерной криминалистике. Об этом заявили в лаборатории американского министерства энергетики, где и проходили тренировки.

В рамках визита боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) учились методам сбора инородных веществ для проведения экспертизы после взрыва. Все для того, чтобы, якобы, точно определять происхождение радиоактивного вещества.

Ранее украинская сторона неоднократно пыталась обвинить Россию в подготовке нанесения ударов по Украине ядерным оружием. Еще два года назад киевский режим утверждал, что только так Москва сможет остановить в итоге провалившееся контрнаступление ВСУ.

Ядерная доктрина

Президент РФ Владимир Путин утвердил во вторник, 19 ноября, обновленную ядерную доктрину России. Документ вступает в силу со дня его подписания. В нем говорится об основах государственной политики в области ядерного сдерживания с целью привести их в соответствие с нынешней обстановкой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текст доктрины очень важен, его должны проанализировать в России и за рубежом. Прежде 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях РФ может применить ЯО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Горловку, пострадали 12 мирных жителей, а десятки тысяч жителей города остались без электричества и тепла.