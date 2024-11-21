«По центрам принятия решений»: военный эксперт о дальнейшем применении «Орешника» при новых провокациях Запада

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 179 0

Эксперт Никулин: Россия обязательно ответит при провокациях Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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Использование Россией новейшего оружия — это серьезный намек США, что они сильно поторопились выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Если Запад продолжит провокации, то Россия обязательно ответит. Такое заявление в беседе с 5-tv.ru сделал военный эксперт Игорь Никулин.

Он отметил, что Россия больше не собирается терпеть преступления украинских неонацистов на своей территории. Наша страна перешла от слов к делу.

«Если Запад и дальше будет продолжать свою провокационную политику, а уходящая администрация Байдена пытается максимально втянуть США, НАТО и Евросоюз в военный конфликт с Россией, то я думаю, что Россия ответит. Как уже было сказано неоднократно, по центрам принятия решений, которые находятся не только на территории Украины», — подчеркнул Никулин.

Эксперт добавил, что применение новейшей российской баллистической ракеты — это серьезный аргумент и намек США, что они сильно поторопились выйти из договора по ракетам средней и малой дальности. Они это сделали в 2019 году.

«Россия показала, что у нее есть ракеты такого класса и мы будем их размещать в ответ на провокационные действия со стороны США, НАТО и их сателлитов. Мы не призываем их к миру, мы перестали уговаривать наших несостоявшихся партнеров», — заключил Никулин.

Ранее 5-tv.ru писал, на что способны баллистические ракеты «Орешник».

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