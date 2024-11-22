Один человек погиб в результате массового ДТП на МКАДе
Всего на дороге столкнулись пять автомобилей.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Один человек погиб в массовой аварии на МКАДе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. ДТП произошло в районе 11-го съезда. На месте работают оперативные службы.
«Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда», — пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
Всего в аварии столкнулось пять машин.
Днем ранее сообщалось, что в Ленинградской области автомобиль сбил женщину вместе с коляской, в которой находился годовалый ребенок.
Авария произошла в городе Кудрово недалеко от детского сада. Легковой автомобиль наехал на женщину и коляску с ребенком примерно в 17:30 в среду, 20 ноября.
На место оперативно прибыла скорая помощь. Врачи выявили у годовалого малыша ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация ребенку, как и его матери, не понадобилась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аварии с автомобилями Tesla демонстрируют наибольшую смертность. Как выяснилось, люди зря так легко доверяют свою жизнь электрокарам.
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