Один человек погиб в результате массового ДТП на МКАДе

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 72 0

Всего на дороге столкнулись пять автомобилей.

Один человек погиб в ДТП на МКАДе

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один человек погиб в массовой аварии на МКАДе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. ДТП произошло в районе 11-го съезда. На месте работают оперативные службы.

«Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда», — пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Всего в аварии столкнулось пять машин. 

Днем ранее сообщалось, что в Ленинградской области автомобиль сбил женщину вместе с коляской, в которой находился годовалый ребенок.

Авария произошла в городе Кудрово недалеко от детского сада. Легковой автомобиль наехал на женщину и коляску с ребенком примерно в 17:30 в среду, 20 ноября.

На место оперативно прибыла скорая помощь. Врачи выявили у годовалого малыша ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация ребенку, как и его матери, не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аварии с автомобилями Tesla демонстрируют наибольшую смертность. Как выяснилось, люди зря так легко доверяют свою жизнь электрокарам.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:22
«Кинжалы» и «Цирконы» есть в арсенале России помимо «Орешника»
8:15
Голливудский феномен: как Скарлетт Йоханссон сделала неидеальную фигуру своим достоинством
8:14
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами России
8:05
Новый вид мошенничества: как распознать поддельную платежку за ЖКХ
8:04
Кушанашвили рассказал, как проходит сеансы химиотераппии
7:52
В Казахстане усилили меры безопасности из-за конфликта на Украине

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп