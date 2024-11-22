Один человек погиб в результате массового ДТП на МКАДе

Один человек погиб в массовой аварии на МКАДе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. ДТП произошло в районе 11-го съезда. На месте работают оперативные службы.

«Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда», — пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Всего в аварии столкнулось пять машин.

Днем ранее сообщалось, что в Ленинградской области автомобиль сбил женщину вместе с коляской, в которой находился годовалый ребенок.

Авария произошла в городе Кудрово недалеко от детского сада. Легковой автомобиль наехал на женщину и коляску с ребенком примерно в 17:30 в среду, 20 ноября.

На место оперативно прибыла скорая помощь. Врачи выявили у годовалого малыша ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация ребенку, как и его матери, не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аварии с автомобилями Tesla демонстрируют наибольшую смертность. Как выяснилось, люди зря так легко доверяют свою жизнь электрокарам.