«Пригодны»: в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом

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В Минобороны Украины допустили призыв больных ВИЧ в ряды ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Ужесточение правил мобилизации на Украине перешло все возможные границы.

В украинском Минобороны признали возможность мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом. Об этом в эфире телеканала заявил официальный представитель ведомства.

«Основным критерием пригодности к службе является функциональность человека. Пригодность для людей с ВИЧ зависит от стадии заболевания. Бессимптомное заболевание или стабильное состояние — это одно. Бессимптомные носители или в стабильном состоянии являются пригодными к службе», — заявил Дмитрий Лазуткин.

Ужесточают правила мобилизации на Украине из-за серьезных потерь на фронте. Военкомы теперь могут врываться в квартиры и на предприятия, они останавливают автобусы и другой общественный транспорт — и силой забирают мужчин на призывные пункты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские врачи получили указание признавать всех военнообязанных годными. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Анна Скороход.

По ее словам, члены военно-врачебных комиссий неоднократно сообщали о таких приказах. При этом, как уточнила нардеп, у медиков существует отдельная категория непригодных к службе — скорее всего, там те, кто заранее откупился от военкомов.

Тема:
Спецоперация
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«Пригодны»: в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом

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