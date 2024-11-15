«Пригодны»: в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом
В Минобороны Украины допустили призыв больных ВИЧ в ряды ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ужесточение правил мобилизации на Украине перешло все возможные границы.
В украинском Минобороны признали возможность мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом. Об этом в эфире телеканала заявил официальный представитель ведомства.
«Основным критерием пригодности к службе является функциональность человека. Пригодность для людей с ВИЧ зависит от стадии заболевания. Бессимптомное заболевание или стабильное состояние — это одно. Бессимптомные носители или в стабильном состоянии являются пригодными к службе», — заявил Дмитрий Лазуткин.
Ужесточают правила мобилизации на Украине из-за серьезных потерь на фронте. Военкомы теперь могут врываться в квартиры и на предприятия, они останавливают автобусы и другой общественный транспорт — и силой забирают мужчин на призывные пункты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские врачи получили указание признавать всех военнообязанных годными. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Анна Скороход.
По ее словам, члены военно-врачебных комиссий неоднократно сообщали о таких приказах. При этом, как уточнила нардеп, у медиков существует отдельная категория непригодных к службе — скорее всего, там те, кто заранее откупился от военкомов.
- 14 нояб
- «Очень большие вопросы»: Госдума приняла проект бюджета во втором чтении
- 14 нояб
- Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел ВСУ в ЛНР
- 14 нояб
- В Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ
- 14 нояб
- Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
- 14 нояб
- Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток
- 14 нояб
- В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек
- 14 нояб
- Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин
- 14 нояб
- Путин считает справедливым увеличение поддержки участников СВО
- 14 нояб
- Путин подписал указ о выплатах военным, получившим инвалидность в ходе СВО
- 14 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР
Читайте также
80%
0.65 104.50
0.21
Нашли ошибку?