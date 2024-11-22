Металлический павильон насмерть раздавил девушку в Подмосковье

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 113 0

Конструкция обрушилась из-за сильного порыва ветра.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

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В Подольске металлический павильон насмерть раздавил 22-летнюю девушку. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СКР) по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — отмечается в публикации.

Правоохранительные органы осмотрели место происшествия и назначили медицинскую судебную экспертизу.

Все произошло около десяти часов вечера на территории промышленного парка Гривно. Кадры с места трагедии появились в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как металлическая конструкция из-за сильного порыва ветра обрушивается на девушку. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Стоит отметить, что павильон использовался как место для курения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москву и область накануне вечером накрыл шторм — порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Выпала почти половина месячной нормы осадков. По последним данным, из-за упавших веток пострадали четыре человека.

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