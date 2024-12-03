Новый год по-змеиному: какие цвета помогут привлечь удачу в 2025-м

Покровителем наступающего 2025 года станет Зеленая Древесная Змея. Хоть многие люди и боятся этих рептилий, в восточной культуре к ним относятся с большим уважением.

Например, в Китае змей называют маленькими драконами. Они считаются носителями мудрости и обладателями магических способностей. Для многих божественных героев в мифологии они нередко выступают верными соратниками и помощниками.

Чтобы привлечь удачу, людям советуют украшать квартиру и наряжаться в цвета, которые соответствуют символу животного. Однако, если этим пренебречь, то можно накликать на себя беду и трудности.

Как украсить елку в Новом году и чего стоит придерживаться, чтобы в делах сопутствовал успех — читайте в материале 5-tv.ru.

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Зеленый — хит сезона

Главные цвета, которые будут актуальны, отражают сущность Змеи. Это глубокие зеленые цвета, а также золотистые и древесные оттенки.

Новогоднюю елку следует украшать именно такими игрушками. Разбавить общую картину можно голубыми и синими цветами. Однако, поскольку змеи не любят шум и крик, то важно не переборщить с блестками, минимально использовать красные оттенки и избегать неона.

Форма елочных игрушек тоже играет большую роль. Не рекомендуется покупать и вешать предметы с острыми и резкими формами. Предпочтение следует отдавать более округлым и плавным украшениям, отличным решением будет найти игрушку в виде змеи.

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Кроме того, 2025 году на елке не должны быть те животные, с которыми не ладят змеи. В частности, птицы и ежи. Лучше повесить те игрушки, которые ассоциируются с покровителем. Например, яйца и природные материалы.

На праздничном дереве будут красиво смотреться живые ветки рябины и фрукты. Например, сушенные яблоки, груши, дольки апельсинов, которые все чаще используют в качестве декора.

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Не забываем про шишки, это не только соответствует цветовой гамме грядущего года, но и задобрит змею. Под елкой можно расстелить мягкую ткань или сделать коврик из мха. В квартире должно быть больше натуральный и природных вещей. Хорошо, если человека окружают много растений и горшечных цветов.

Привлечь удачу поможет статуэтка в форме змеи, а привлечь финансовое благополучие — небольшой клад. В доме нужно разметить небольшой уголок, где будут храниться монетки.

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Что надеть?

Выбранные наряды должны соответствовать данной цветовой гамме. Выигрышным вариантом будет зеленый, бежевый и золотой. Если не по душе яркая одежда, то можно дополнить образ украшениями. Для женщин — это сережки, кулоны, кольца и браслеты, а для мужчин запонки.

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Облачаться исключительно в черный или синий костюм не желательно. Но будет плюсом атрибут из натуральной змеиной кожи: клатч или пояс. Одежда не должна быть вызывающей или кричаще-яркой. В этом году следует отдать предпочтение элегантному образу.

Платья для женщин могут быть, как облегающие, так и более свободные. Мужчинам для праздничного аутфита советуют выбрать штаны, водолазка, костюм-двойка или тройка, а также классические варианты с рубашкой или кардиганом.

Однако змея не терпит неряшливости. Поэтому перед тем, как облачиться в красивый наряд, нужно отрезать выглядывающие нитки, убрать шерсть животных и отутюжить ткань.

Как отметить?

Встречать год Зеленой Деревянной Змеи лучше всего в компании друзей и близких. Покровительница сама не любит толпу и открытое пространство. Но отказываться от вечеринки не стоит, главное, чтобы праздник проходил в комфортной атмосфере.

Поскольку змея хищник, то на столе должны присутствовать мясные блюда. Курица, индейка или кролик. Также можно включить в меню говядину и рыбу. Дополнить стол рекомендуется салатами или овощными нарезками.

Если не знаете, что лучше всего вручить в качестве символичного подарка, то хорошим вариантом будет фигурка в виде змеи или небольшое украшение. Шкатулка или другие предметы из дерева. Посуда, кружка с изображением символа Нового года.

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