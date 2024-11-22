Стала известна причина массового отравления школьников в Красноярском крае

По последним данным, число заболевших выросло до 51 человека.

У отравившихся детей в школе города Канск в Красноярском крае диагностирована сальмонелла. Об этом 5-tv.ru сообщили в прокуратуре Красноярского края.

«Причина отравления детей в Канске — сальмонеллез», — сказали в ведомстве.

По последним данным, число заболевших выросло до 51. Известно, что в больнице находятся 34 ребенка и трое взрослых. Около 14 детей лечатся амбулаторно.

По сообщениям регионального СУ СК России, в день отравления в школе детям подавали молочную кашу, свекольник, картофельное пюре, рыбный шницель, какао и лепешки с курицей и сыром, а также самсу.

Согласно данным специалистов управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, школьная столовая систематически нарушала требования законодательства РФ при организации питания детей.

Выяснилось, что организатором питания учащихся занимался ИП, по чьему адресу было обнаружено складское помещение ангарного типа. При этом на предпринимателе числился лишь один магазин розничной торговли, и разрешения на открытие столовых у него не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чебоксарах подросток угрожал ножом школьникам и учителям.