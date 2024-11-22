Организацию «Форум свободных государств постРоссии»* признали террористической

Верховный суд России признал международную организацию «Форум свободных государств постРоссии» террористической. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно информации на сайте ведомства, данная организация была создана в 2022 году в форме общественного движения в Польше, она состоит из 172 структурных подразделений, организованных по национальному и региональному признаку.

«Руководят организацией скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение Российской Федерации на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран», — указано в сообщении.

Для достижения своей цели участники организации призывает всех участвовать в боевых действиях на стороне Украины, а также совершать теракты и диверсии в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказал Семену Слепакову** в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента. Сбежавший из РФ артист неоднократно подавал подобные заявления, однако каждый раз получал отказ.

* — террористическая организация, нежелательна в России

** — признан иноагентом в России