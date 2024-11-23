Лишенный госнаград Бортко посоветовал Зеленскому вернуться к профессии артиста

Народный артист РФ, режиссер Владимир Бортко посоветовал президенту* Украины Владимиру Зеленскому вернуться к профессии артиста. Свое мнение Бортко выразил в комментарии для «Абзаца».

Накануне Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины ряда артистов и политических деятелей, включая Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак и Таисии Повалий. В «список немилости» также попали губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я гражданин Российской Федерации. Я народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. Я бы хотел передать Зеленскому, чтобы он бросил играть роль президента и вернулся к своей старой профессии. Он хороший артист, приятно было бы смотреть на него в другом качестве», — заявил Бортко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Бортко осудил уехавших за рубеж звезд.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.