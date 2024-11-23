Не просто звук: о каких болезнях говорит урчание в животе

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Урчание живота может говорить о синдроме раздраженного кишечника

О чем может предупредить урчание живота

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Организм таким способом дает понять, что с ним не все хорошо.

Причин, по которым может урчать живот, достаточно много: некоторые из них могут быть признаком серьезных заболеваний, а другие сигнализируют о том, что вы переели, пишет Woman.ru.

Триггером для урчания может стать заглатывание воздуха во время еды или спешка при завершении трапезы. Также причиной может быть стресс, но стоит помнить, что это естественный процесс, поэтому сильно переживать не стоит.

Неравномерный прием пищи и несбалансированный рацион также могут стать причинами звуков из желудка, потому что организм перестает понимать, как, когда и что он получит от приема пищи. К провокаторам звуков также можно отнести сбои в работе ЖКТ, в том числе синдром раздраженного кишечника (СРК).

Чтобы решить проблему, стоит обратить внимание на регулярность данного проявления. Если симптомы имеют достаточно регулярный характер и сопровождаются вздутием, то это могут быть симптомы СРК. Особенно часто они проявляются на фоне стресса.

Если звуки носят хаотичный характер, то стоит соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать их появления: не есть на ходу, тщательно пережевывать пищу, наладить рацион питания и выстроить индивидуальный режим приема пищи.

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