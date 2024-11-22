Раненая во время теракта в «Крокусе» беременная женщина родила здоровую девочку

Малышке помогли появиться на свет медики Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени Краснопольского.
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
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Беременная женщина, получившая огнестрельное ранение в грудь во время теракта в «Крокус Сити Холле», родила девочку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Уточняется, что ребенок появился на свет абсолютно здоровым благодаря усилиям специалистов Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени академика Краснопольского.
Медики, которые помогали раненой 42-летней женщине сразу после трагедии, спасли две жизни — будущей мамы на раннем сроке беременности и ее малыша.
В МОНИИАГ наблюдали за женщиной с 18-й недели беременности, а за 1,5 недели до родов отправили на дородовую госпитализацию. Из-за осложнений пациентке пришлось делать кесарево сечение. В результате на свет появилась здоровая девочка весом 3,35 килограмма и ростом 52 сантиметра.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.
Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Минздрава РФ, все пострадавшие при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», на сегодня выписаны из медучреждений.
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