В результате переговорного процесса в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены из страны после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Они были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до трех лет, а также инвалид — колясочник», — рассказала Москалькова.

По ее словам, эта акция стала возможно благодаря стараниям администрации российского президента, МИД РФ, Минобороны РФ, спецслужб, а также компетентных органов Белоруссии.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже.