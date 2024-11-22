В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области
Они были вывезены с территории страны после вторжения боевиков ВСУ.
Фото: © РИА Новости
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В результате переговорного процесса в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены из страны после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«Они были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до трех лет, а также инвалид — колясочник», — рассказала Москалькова.
По ее словам, эта акция стала возможно благодаря стараниям администрации российского президента, МИД РФ, Минобороны РФ, спецслужб, а также компетентных органов Белоруссии.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже.
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