Украинские уклонисты пытались сбежать в Венгрию на надувной лодке

На Украине пограничники задержали четырех уклонявшихся от призыва в ВСУ мужчин. Они пытались незаконно пересечь границу на надувной лодке через реку Тиса, заплатив за это по десять тысяч долларов. Об этом сообщила в Telegram-канале Госпогранслужба Украины.

Согласно сообщению ведомства, уклонисты были задержаны на границе между Украиной и Венгрией. Некий проводник пообещал уклонистам якобы безопасный маршрут, но вместо этого предоставил им лишь резиновую лодку и указал на путь через реку, подвергнув их жизни опасности.

Отмечается, что в отношении мужчин будут составлены административные протоколы, и они понесут наказание в соответствии с законодательством.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно этому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. А недавно подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что русские хакеры открыли информацию о призыве в ряды ВСУ больных ВИЧ.