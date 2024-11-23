«Не собираемся останавливаться»: пара из РФ решила назвать 15-го ребенка Орешником

Предыдущую дочь, которая появилась на свет в ноябре 2023 года, супруги назвали Россией-Святосией-Святороссией.

Многодетная семья из Набережных Челнов готова назвать своего следующего ребенка, который станет 15-м по счету, в честь баллистической ракеты «Орешник». Об этом в беседе с Газета.ру сообщил сам глава семейства, который в прошлом году назвал дочь Россией-Святосией-Святороссией, Владимир Сухов.

«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника „Орешника“, мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации. Нашей великой и могущественной страны России, нашего народа российского, наших победоносных воинов, нашего великого главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Во имя спасения планеты», — продекламировал Сухов.

Сейчас у супругов уже есть 14 детей. Их младшая дочь родилась 17 ноября 2023 года.

Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин объявил что ВС РФ провели успешное испытание новой сверхзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». Она поразила промышленное предприятие в украинском Днепропетровске. По словам президента, в мире не существует оружия, способного засечь и сбить эту ракету.

При этом глава РФ отметил, что жители Украины всегда будут предупреждаться перед пуском «Орешника», чтобы у всех них было время спрятаться в укрытия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Орешник» долетит до Великобритании за 19 минут.