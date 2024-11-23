В районе Карелии ввели режим ЧС из-за массовых отключений электричества

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Лахденпохском районе Карелии, где продолжаются массовые отключения электроэнергии из-за плохой погоды. Об этом сообщила глава районной администрации Оксана Жесткова в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи со сложной ситуацией по ликвидации последствий аварии на сетях энергообеспечения в Лахденпохском районе с 15:00 мск. 23 ноября 2024 года введен режим ЧС», — написала она.

Жесткова уточнила, что аварии происходят из-за штормового ветра со снегопадом, которые обрушились на регион.

Известно, что прокуратура уже проводит проверку соблюдения законодательства из-за отключения электричества в 12 поселках и части города Лахденпохья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане продолжается масштабная проверка АЗС. Аварийные состояния выявлены чуть ли не на каждой второй из 600 заправочных станций.