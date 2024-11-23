Барро заявил о возможности Украины бить дальнобойными ракетами по России

Запад не должен проводить для Киева «красные линии», считает французский министр.

Украина может наносить удары по России французскими ракетами дальнего радиуса действия. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал в интервью Би-би-си.

«Барро заявил, что Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России „в целях самообороны“», — говорится в публикации.

Использовал ли уже Киев французское дальнобойное оружие для ударов по российской территории, Барро не уточнил.

Министр также заявил, что Запад не должен проводить для Киева «красные линии», и не исключил отправку французских военных на Украину для участия в боевых действиях.

Что касается принятия Украины в НАТО, то Франция, по словам Барро, открыта для этого, однако с другими участниками альянса по этому поводу идут дискуссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о передаче киевскому режиму крылатых ракеты SCALP дальностью до 400 километров.

Издание Le Figaro 17 ноября сообщило, что Париж и Лондон разрешили Украине бить своими ракетами SCALP и Storm Shadow по территории России. Позднее публикация исчезла с сайта газеты.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября в видеообращении сообщил о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Это стало ответом на применение по российской территории американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Путин подчеркнул, что «Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — около двух-трех километров в секунду. Систем противовоздушной обороны, способных противодействовать подобному оружию, на сегодня в мире нет, отметил глава государства.

Также Путин объявил о присвоении государственных наград разработчикам «Орешника». Сами ракеты планируется запустить в серийное производство и поставить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО проведет экстренное заседание из-за удара российского «Орешника» по Украине.