Больше денег: в России увеличили период выплаты накопительной пенсии

С 2025 года россиянам увеличат период выплаты накопительной части пенсии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении периода выплаты накопительной пенсии с грядущего года. Он будет длиться 270 месяцев. Подписанный документ размещен на сайте Официальных правовых актов РФ.
Выплату увеличили в соответствии с общероссийской статистикой, которая основана на средней продолжительности жизни граждан. В данный момент накопительную пенсию выплачивают в течение 264 месяцев. В России, большая часть людей выходит на пенсию в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины.
Кроме того, в следующем году для официально работающих пенсионеров будет введен ряд льгот. Например, отпуск в 60 календарных дней.
Также в 2025 году пенсионеров ждет нововведение, которое будет касаться их льготного статуса. С 1 июля люди пенсионного возраста, при желании, смогут пользоваться электронными удостоверениями с QR-кодом. Что позволит пенсионерам не носить с собой кипу документов и быстро подтверждать свой льготный статус.
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