Больше денег: в России увеличили период выплаты накопительной пенсии

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении периода выплаты накопительной пенсии с грядущего года. Он будет длиться 270 месяцев. Подписанный документ размещен на сайте Официальных правовых актов РФ.

Выплату увеличили в соответствии с общероссийской статистикой, которая основана на средней продолжительности жизни граждан. В данный момент накопительную пенсию выплачивают в течение 264 месяцев. В России, большая часть людей выходит на пенсию в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины.

Кроме того, в следующем году для официально работающих пенсионеров будет введен ряд льгот. Например, отпуск в 60 календарных дней.

Также в 2025 году пенсионеров ждет нововведение, которое будет касаться их льготного статуса. С 1 июля люди пенсионного возраста, при желании, смогут пользоваться электронными удостоверениями с QR-кодом. Что позволит пенсионерам не носить с собой кипу документов и быстро подтверждать свой льготный статус.

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