Притираются: в команде Трампа из-за разногласий началось рукоприкладство

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

WP: между членами команды Трампа происходит рукоприкладство из-за разногласий

В команде Трампа из-за разногласий возникли ругань и рукоприкладство

Фото: Reuters/Leah Millis

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При этом победивший на выборах президента США политик не видит пока никаких проблем и не считает нужным решать их.

Члены переходной команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа из-за разных мнений все чаще стали ругаться и даже распускать руки. Об обстановке в окружении политика сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на некие источники.

Как рассказали журналисты издания, одним из последних инцидентов было нежелание выдвинутого на должность министра торговли Говарда Латника пускать на совещание в резиденцию в Мар-а-Лаго советника Трампа по юридическим вопросам Бориса Эпштейна. Тот не стал терпеть это и оттолкнул коллегу локтем.

Также однажды американский предприниматель и миллиардер Илон Маск при всех начал конфликтовать с Эпштейном. Все конфликты пыталась урегулировать выдвинутая на должность главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Она просила уйтии тех, кому были не рады на встречах.

При этом конфликты и склоки в команде Трампа считаются нормой. Сам политик не считает их проблемой. Хотя в переходной команде любого другого политика все это — рукоприкладство, ругань и оскорбления — были бы расценены как грубое нарушение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился.

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