«Орлан-10» обнаружил скопление боевиков ВСУ и скорректировал удар по ним

Многофункциональный беспилотник «Орлан-10» помог новороссийским десантникам обнаружить пехоту ВСУ и националистов, а также скорректировать по ним работу артиллерии ВДВ. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Эти беспилотники помогают работать круглосуточно и совершать полеты в глубь обороны боевиков, в том числе в условиях радиоэлектронных помех. Их главная задача — разведка и поиск целей для корректирования действий российской армии.

«Орлан-10» оснащен современной оптикой, телевизорами и камерами с инфракрасным излучением. В зависимости от размера и нагрузки аппарат может вести разведку в любых погодных условиях. Преимущество комплекса — легкая и быстрая сборка за несколько минут.

Для работы с «Орланом-10» необходимы два человека: один занимается контролем полета, другой командует и проводит разведку. Во время одного из таких полетов, беспилотник вычислили скопление украинских боевиков и помог ликвидировать их с помощью артиллерии ВДВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчеты «Искандера» нанесли ракетный удар по двум эшелонам ВСУ под Донецком.