«Всеми способами»: Москва пообещала ответить на поставку Сеулом оружия Киеву

Руденко: РФ всеми способами ответит на поставку Южной Кореей оружия Украине
Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler
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Такой шаг в сторону поддержки Незалежной разрушат долгосрочные российско-южнокорейские отношения, подчеркнули в МИД России.
Москва всеми необходимыми способами ответит Сеулу, если Южная Корея передаст Украине свое оружие. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.
«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми», — сказал он.
Руденко выразил надежду, что Сеул будет руководствоваться долгосрочными нацинтересами, а не сиюминутными конъюнктурными соображениями, подсказанными извне.
Удары ВСУ западным оружием по России
Прежде сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Позже в СМИ появилась информация, что аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции.
К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются непосредственно западные инструкторы. То есть фактически они дали разрешение сами себе.
На днях Канада объявила о поставке на Украину системы ПВО NASAMS.
Ранее 5-tv.ru писал, что США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей.
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