«Всеми способами»: Москва пообещала ответить на поставку Сеулом оружия Киеву

Такой шаг в сторону поддержки Незалежной разрушат долгосрочные российско-южнокорейские отношения, подчеркнули в МИД России.

Москва всеми необходимыми способами ответит Сеулу, если Южная Корея передаст Украине свое оружие. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми», — сказал он.

Руденко выразил надежду, что Сеул будет руководствоваться долгосрочными нацинтересами, а не сиюминутными конъюнктурными соображениями, подсказанными извне.

Удары ВСУ западным оружием по России

Прежде сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Позже в СМИ появилась информация, что аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции.

К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются непосредственно западные инструкторы. То есть фактически они дали разрешение сами себе.

На днях Канада объявила о поставке на Украину системы ПВО NASAMS.

Ранее 5-tv.ru писал, что США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей.