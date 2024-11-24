«Всеми способами»: Москва пообещала ответить на поставку Сеулом оружия Киеву

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Евгения Романова
Евгения Романова 74 0

Руденко: РФ всеми способами ответит на поставку Южной Кореей оружия Украине

«Всеми способами»: Москва пообещала ответить на поставку Сеулом оружия Киеву

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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Такой шаг в сторону поддержки Незалежной разрушат долгосрочные российско-южнокорейские отношения, подчеркнули в МИД России.

Москва всеми необходимыми способами ответит Сеулу, если Южная Корея передаст Украине свое оружие. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми», — сказал он.

Руденко выразил надежду, что Сеул будет руководствоваться долгосрочными нацинтересами, а не сиюминутными конъюнктурными соображениями, подсказанными извне.

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Удары ВСУ западным оружием по России

Прежде сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Позже в СМИ появилась информация, что аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции.

К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются непосредственно западные инструкторы. То есть фактически они дали разрешение сами себе.

На днях Канада объявила о поставке на Украину системы ПВО NASAMS.

Ранее 5-tv.ru писал, что США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей.

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