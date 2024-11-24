Минздрав рассказал о состоянии раненного при стрельбе в Марксе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Минздрав: пострадавший в ДТП в Марксе находится в состоянии средней тяжести

Минздрав рассказал о состоянии раненного при стрельбе под Саратовом мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина 1976 года рождения проходит лечение в районной больнице.

Раненный при стрельбе в дорожном конфликте в городе Маркс Саратовской области мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в минздраве региона.

«Состояние мужчины после инцидента, произошедшего в Марксе, — средней степени тяжести. Он доставлен в районную больницу города. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сказали в пресс-службе ведомства.

До этого стало известно о задержании подозреваемого в стрельбе в городе Маркс Саратовской области, в результате которой один человек погиб, а второй получил ранения.

Предполагаемый убийца — мужчина 1983 года рождения. Выйти на его след помогло то, что смертельно раненный им водитель успел написать на машине номер автомобиля, из которого были произведены выстрелы.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе Маркс Саратовской области в результате дорожного конфликта один человек был убит и один ранен.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел 24 ноября возле дома № 11 по улице Победы. В ходе конфликта между двумя водителями один из них выстрелил в другого. Также он произвел выстрелы в пассажира оппонента, находившегося в салоне автомобиля.

В результате потерпевший 1992 года рождения скончался на месте, потерпевший 1976 года рождения был госпитализирован. Злоумышленник после совершения преступления скрылся.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия», решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Марксе Саратовской области неизвестный открыл стрельбу по людям.

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Минздрав рассказал о состоянии раненного при стрельбе в Марксе

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