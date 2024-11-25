Жители Италии требуют задержать премьера Израиля, если он посетит страну

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Протестующие на улицах Милана призывают выполнить предписания Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Протестующие в Милане вышли на улицы с требованием задержания премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если он окажется в Италии. Всего несколько дней назад Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест политика за военные преступления в секторе Газа.

Митингующие итальянцы с палестинскими флагами потребовали у своего правительства лишь одного — выполнить предписания суда. И так как Италия является участницей так называемого Римского статута, она обязана при первой возможности арестовать Нетаньяху.

А вот в США на действия суда в Гааге отреагировали весьма остро. Один из самых одиозных сенаторов Линдси Грэм*, внесенный в России в список террористов и экстремистов, призвал Вашингтон «разрушить экономику любой страны», которая «посмеет» арестовать Нетаньяху. При этом Грэм не уточняет, будут ли США также защищать другого фигуранта дела — экс-главу Минобороны Израиля Иоава Галланта. Его суд также предписал арестовать за военные преступления.

На данный момент уже несколько европейских стран, в том числе и Италия, подтвердили готовность арестовать обвиняемых, если они появятся на их территории.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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