«Заезженная русалка»: стилист высказался о «синем» образе Глюкозы

Артистка решила сменить имидж после скандала в Красноярске и покрасила волосы в яркий цвет.

Синими волосами певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) пытается отвлечь публику от скандала вокруг своей персоны. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассуждал звездный стилист Александр Данилов.

В новом образе артистка предстала на презентации собственной книги «Формула красоты Глюкозы». Привычный для нее блонд знаменитость разбавила синими прядями. По словам стилиста, Глюкоза старается создать новый повод для разговоров, чтобы общественность сместила ракурс внимания с недавнего скандала вокруг певицы, связанного с наркотиками и ее задержанием в аэропорту Шереметьево.

Данилов отметил, что Глюкоза — далеко не первая знаменитость, кто прибегает к подобным хитростям. Напротив, очень многие используют этот трюк после волны негативных новостей.

Стилист считает, что синие пряди Глюкозы — не ее волосы. Фото: Instagram*/glukozamusic

«Открываешь фотографию и смотришь на маленькую анимешку. Это когда хочется догнать дочь, вернуть время назад, но ты понимаешь, что уже нагадил везде, где можно и нельзя. Сбривать брови вслед за Инстасамкой, красить волосы, как дочь и быть похожей на заезженную русалку — все это уже в прошлом и никому не нужно. Быть красивой для всех уже не получится», — высказался стилист.

Также Данилов предположил, что те самые синие пряди — это не настоящие волосы Глюкозы. По его мнению, та использовала либо парик, либо нарастила цветные локоны. Насколько помнит стилист, у артистки просто не хватило бы волос на представленную прическу.

«Немодно и не стильно. Вот Глюкоза такая», — резюмировал Александр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза рассказала о творческом пути старшей дочери.

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