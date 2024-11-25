Огонь охватил четыре этажа в жилом комплексе «Зиларт» в Москве

Пожар произошел в жилом комплексе «Зиларт» в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу: улица Архитектора Щусева, дом пять, корпус один. Как отметил собеседник, изначально загорелся кондиционер. Затем быстро прогорело перекрытие, буквально за три минуты. В результате горят четыре этажа.

На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Вильнюсе локализовали пожар, который возник в результате крушения грузового самолета на жилой квартал. Предварительной причиной падения воздушного судна являются технические неполадки. Местные власти подчеркнули, что утверждать точно пока рано.