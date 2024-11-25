Путин и Токаев обратятся к участникам XX Форума регионов России и Казахстана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Главы двух стран лично встретятся 27 ноября.

Путин и Токаев обратятся к участникам XX Форума регионов России и Казахстана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратятся к участникам XX Форума регионов России и Казахстана 26–27 ноября в Уфе. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После этого российский лидер посетит Казахстан 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Токаева. Отмечается, что переговоры пройдут на высшем уровне.

На саммите ОДКБ 28 ноября также будут обсуждать вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания примут ряд документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить безопасность страны на фоне эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в соцсети. Он уточнил, что Токаев поручил принять срочные меры для обеспечения безопасности ключевых гражданских и военных объектов Казахстана.

Недавно Украина нанесла несколько ударов по территории РФ западным дальнобойным оружием. После этого, 21 ноября, президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил, что региональный конфликт уже приобрел элементы глобального характера.

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