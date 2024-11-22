В Казахстане усилили меры безопасности из-за конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить безопасность страны на фоне эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в соцсети.

Он уточнил, что Токаев поручил принять срочные меры для обеспечения безопасности ключевых гражданских и военных объектов Казахстана.

«Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — добавил Уали.

Недавно Украина нанесла несколько ударом по территории РФ западным дальнобойным оружием. После этого, 21 ноября, президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил, что региональный конфликт уже приобрел элементы глобального характера.

Кроме того, глава государства также сообщил о проведении российским государством испытаний ракеты «Орешник» в ответ на агрессивные действия НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции американских и британских СМИ на применение ракеты «Орешник».