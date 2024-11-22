В Казахстане усилили меры безопасности из-за конфликта на Украине

Как именно они будут осуществляться?
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить безопасность страны на фоне эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в соцсети.
Он уточнил, что Токаев поручил принять срочные меры для обеспечения безопасности ключевых гражданских и военных объектов Казахстана.
«Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — добавил Уали.
Недавно Украина нанесла несколько ударом по территории РФ западным дальнобойным оружием. После этого, 21 ноября, президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил, что региональный конфликт уже приобрел элементы глобального характера.
Кроме того, глава государства также сообщил о проведении российским государством испытаний ракеты «Орешник» в ответ на агрессивные действия НАТО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции американских и британских СМИ на применение ракеты «Орешник».
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