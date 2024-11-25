«Мысли есть»: Султан Лагучев поделился планами на дуэт со Славой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 299 0

Султан Лагучев и Слава планируют продолжить сотрудничество в дуэте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Недавно исполнитель перепел песню «Попутчица», и она мгновенно попала во все чарты.

Российский поп-исполнитель Султан Лагучев после записи успешного кавера на песню «Попутчица» певицы Славы думает о продолжении сотрудничества с ней. Об этом певец рассказал 5-tv.ru за кулисами Всенародной танцплощадки «Ээхх разгуляй!».

«Было бы хорошо. Мы еще это не обсуждали глобально, но мысли есть, конечно. Это очень было бы хорошо, я думаю, и для аудитории, и для нас», — сказал Лагучев.

Идея перезаписать известную песню Славы «Попутчица» родилась у певцов после того, как Лагучев триумфально исполнил ее на одном музыкальном проекте. По словам певца, ему было очень волнительно выступать с этой композицией, он он очень хотел «показаться во всей красе» членам жюри и зрителям.

«Получилось выступить достойно, и выпустили мы песню, которую я в рамках проекта спел. И сегодня она во всех чартах», — отметил Лагучев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава призналась в любви к рэперу Natan.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
В зоне СВО появился модернизированный транспорт
19:35
«Мама лучше знает!» — названы пять скрытых признаков детской травмы
19:20
Путин назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора Север — Юг
19:03
«Мысли есть»: Султан Лагучев поделился планами на дуэт со Славой
18:52
Аукцион и онлайн-кассы: продажа билетов на «Щелкунчика» стартует с ажиотажа
18:40
Собянин: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме «Наследие»

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год