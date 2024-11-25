«Либо воюй, либо работай»: премьер Украины Шмыгаль раскрыл принцип мобилизации

Почти 100% повесток в ВСУ направляются украинцам, которые «не платят налогов и нигде не зарегистрированы».

Мобилизации на Украине подлежат в первую очередь безработные мужчины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, раскрыв тем самым официальную позицию киевского режима: «Либо воюй, либо работай». Об этом пишет EADaily.

По словам Шмыгаля, на сегодня 98% повесток направляются людям, которые «не платят ни единой гривны налогов и нигде не зарегистрированы» как трудоустроенные.

«То есть фактически приоритет сегодня в мобилизации отдается людям, которые не работают и являются безработными», — подчеркнул украинский премьер.

Отслеживать, работает украинец или нет, властям позволяет реестр «Оберег», в котором видно, платит ли человек налоги и, соответственно, устроен ли он официально на работу.

«Реестр „Оберег“ подтягивает эту информацию, когда повестки формируются, и мы можем видеть, что человек безработный. И эти люди — это приоритет для мобилизации. Это простой принцип», — уточнил Шмыгаль.

Издание указывает на то, что заявления украинского премьера связаны с провалом мобилизации, несмотря на все усилия ТЦК (военкоматов — Прим. ред.) и полиции, которые стали выставлять в три раза больше блокпостов для «отлова» мужчин.

По данным Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ, сейчас на Украине готовят около 20 тысяч новобранцев в месяц, тогда как летом готовили 35 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задержали «уклонистов», которые пытались убежать из страны на надувной лодке через реку Тиса, заплатив за это по десять тысяч долларов.