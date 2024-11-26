«Нет слов»: жена Александра Буйнова прокомментировала слухи о его болезни

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 4 450 0

Супруга Буйнова опровергла слухи о присвоении ему паллиативного статуса из-за онкологии

Жена Александра Буйнова прокомментировала слухи о его болезни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV

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Сам артист также высказался по поводу утренних новостей.

Супруга и продюсер певца Александра Буйнова Елена опровергла в беседе с aif.ru слухи о присвоении артисту паллиативного статуса из-за онкологии.

«Вы что, шутите, что ли? Я не могу понять… У меня даже нет слов откомментировать. Человек работает. Вчера из Кремля приехал. Завтра снова выступает. У него все отлично», — заявила она.

Слухи об ухудшении состояния знаменитости появились сегодня утром. Сам Буйнов также успел их прокомментировать в своем блоге в соцсетях.

«Вот так проснешься утром дома, вернувшись ночью после выступления на очередном концерте, откроешь ленту — а там такое… Вы бы лучше написали о моем новом клипе, о новых песнях, позвонили бы и спросили о творческих планах, в конце концов — куда больше пользы было бы», — написал артист.

По словам Александра, все актуальные новости о нем — только на его страничках в соцсетях. Артист пожелал всем здоровья и попросил «перестать заниматься фигней».

Еще в октябре Буйнов опровергал появившиеся в СМИ новости о том, что он переживает рецидив онкологического заболевания. От онкологии, как известно, артист лечился около десяти лет назад.

Накануне Александр Буйнов, по словам его супруги Елены, выступал в Кремлевском дворце на концерте памяти поэта Роберта Рождественского «Эхо любви». Артист исполнил композицию из репертуара Муслима Магомаева «Свадьба».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мечта певца Александра Буйнова не сбылась — внук-кадет решил стать модельером. Как рассказал артист в рамках концерта в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, организованного Русской медиагруппой (РМГ), он всегда хотел видеть наследника «двухметровым офицером».

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«Нет слов»: жена Александра Буйнова прокомментировала слухи о его болезни

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