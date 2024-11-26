Американка вросла в матрас, кишащий тараканами и клопами

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Daily Mirror: в США хирурги вырезали женщину из матраса, в который она вросла

Американка вросла в матрас, кишащем тараканами и клопами

Фото: 5-tv.ru

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Хирургам пришлось буквально вырезать ее оттуда.

В штате Массачусетс в США хирургам пришлось вырезать из матраса пожилую женщину, которая в него буквально вросла. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

При этом матрас кишел клопами и тараканами, которые бегали по женщине, а также пропитан фекалиями.

«79-летнюю Динору Кардозу пришлось хирургическим путем отделить от матраса, к которому она была прикована», — говорится в публикации.

Американка была госпитализирована, однако умерла в больнице через два дня. Причиной смерти врачи назвали сепсис и множественные гнойные воспаления.

В генеральной прокуратуре штата заявили, что дочери, внучке и племяннице женщины предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, а также халатности опекунов по отношению к пожилому человеку.

Родственников умершей также обвиняют в мошенничестве. Как утверждается, они получали деньги за уход за женщиной, который на самом деле не предоставляли. Сама американка не могла о себе позаботиться из-за тяжелой формы диабета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пакет с ногой выловили на Чернореченском мосту в Петербурге. Правоохранители ищут расчлененное тело в реке.

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