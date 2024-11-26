«Премиальный курс»: Лерчек грозит еще один суд

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Иск подан к блогеру Лерчек из-за курса стоимостью 2 млн рублей

Лерчек будут судить за «премиальный курс» стоимостью в два миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Девушку обвинили в продаже «праздных бесед» вместо обещанных деловых консультаций.

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит иск к блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) из-за «премиального курса» стоимостью в два миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что истица приобрела у блогера курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной», заплатив за него два миллиона рублей. Однако все обещанные консультации в рамках курса свелись к «праздным беседам во время совместного чаепития» и продвижению третьих лиц, чтобы заключать с ними возмездные договора, говорится в заявлении недовольной клиентки.

Разбирательство по новому иску к Лерчек пройдет 11 декабря.

Накануне стало известно, что суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину до 25 января в рамках дела о вывозе из России более 250 миллионов рублей. Ранее адвокаты экс-супругов обжаловали решение суда о домашнем аресте, однако апелляционный суд оставил его в силе.

По данным следствия, Чекалины с партнерами продавали фитнес-марафоны в сети, но договора были заключены с иностранными юрлицами. Оплата за марафоны также поступала на счета зарубежных финансовых организациях. При этом в учреждения, контролирующие валютные операции, подавались документы с недостоверными данными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Natan и Лерчек помирились после интрижки артиста с певицей Бьянкой.

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