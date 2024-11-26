В Белоруссии заявили о готовности отвечать на любую внешнюю агрессию

Минск готов отвечать на любые агрессивные выпады и вызовы. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

«Реагируем, действуем, совершенствуем свое боевое мастерство, взаимодействуем с другими силовыми ведомствами. В принципе, готовы ответить на любой выпад и на любой вызов», — сказал он в интервью «Беларусь сегодня».

Силовой блок Белоруссии един, «представляет собой мощнейший кулак» и настроен на обеспечение спокойствия и безопасности граждан, подчеркнул Муравейко.

Он добавил, что план развязать в республике вооруженный конфликт силами находящейся за рубежом белорусской оппозиции «трещит по швам».

Также глава белорусского генштаба прокомментировал недавний запуск российскими военными экспериментальной баллистической ракеты по военно-промышленному объекту на Украине. По словам Муравейко, использование ракеты «Орешник» показывает, что «с Россией шутить не надо».

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нападение на республику будет означать начало третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Минск будет отстаивать свои ценности и интересы, а белорусское миролюбие не стоит принимать за слабость, потому что стране есть чем ответить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет.