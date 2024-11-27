«Мы в шоке!» — Баста провел гендер-пати для беременной невестки Валерии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 18 0

Баста провел гендер-пати для сына и беременной невестки Валерии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В молодой семье Арсения и Лианы Шульгиных ожидается очередное пополнение.

В большой и дружной семье певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина скоро пополнение! Сын артистки Арсений Шульгин и его избранница Лиана ждут второго ребенка. Пара уже воспитывает девочку, имя которой состоит из имен родителей — Селин. Чтобы узнать пол будущего малыша, звезды устроили гендер-пати на съемках шоу «VK под шубой», ведущим был выбран рэпер Баста (Настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.).

Перед залпом конфетти Арсений и Лиана вышли на сцену, за ними поднялась группа поддержки — Валерия с супругом. Несколько секунд тишины и томительного ожидания обернулись радостными возгласами и трогательными объятиями. У молодой пары будет сын! Как оказалось, никто не ожидал такого результата. Пригожин даже пытался задействовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы заранее узнать пол ребенка.

«Я в шоке! Потому что я пытался предсказать, и ИИ подсказал, что будет девочка», — сказал счастливый продюсер.

О беременности Лианы Шульгиной стало известно около двух недель назад. После гендер-пати будущая мама опубликовала видео с вечеринки в личном блоге. Очевидно, появления братика всеобщей любимицы Селин — огромная радость для родителей и знаменитых дедушки с бабушкой. Особенно счастливой выглядела Валерия. Неудивительно, она не раз говорила в интервью, что обожает роль бабушки, правда, внуков просит называть ее Лерой.

«Без слов! Мы до сих пор в шоке! Спасибо, Баста, за такой оригинальный гендер-пати на съемках „VK под шубой 3“! Будем ждать!» — подписала ролик Лиана.

Арсению Шульгину 26 лет, женился он в 21, избранница — его ровесница. Свадьба звездного наследника стала предметом бурных обсуждений. В первую очередь публика обратила внимание на возраст молодоженов. Далеко не все поверили в серьезность намерений влюбленных и долговечность их раннего брака. Но вскоре у пары появилась Селин, девочке уже четыре года, и скоро она станет старшей сестрой. Похоже, богатые и знаменитые наследники все же способны на большие чувства!

Ранее 5-tv.ru выяснял, сколько денег Иосиф Пригожин тратит на Валерию.

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