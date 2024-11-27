Владимир Путин прилетел в Казахстан

Президент России Владимир Путин второй раз в этом году прилетел в Астану. Этот визит главы российского государства в Казахстан имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.

Официальную церемонию встречи лидеров двух стран планируется провести в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В дальнейшем работа глав государств в течение всего дня будет вестись в разных залах Акорды.

Ожидаются переговоры и в узком, и в расширенном составах. Также будет проведена церемония подписания документов.

Президент России Владимир Путин 28 ноября продолжит работу в Астане на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Казахстан и Россия реализовали уже несколько десятков общих проектов, общая сумма превышает 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своей статье, которую опубликовали «Известия».