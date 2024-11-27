Владимир Путин прилетел в Казахстан

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Официальная церемония встречи российского лидера и президента Касым-Жомарта Токаева пройдет в Акорде.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин второй раз в этом году прилетел в Астану. Этот визит главы российского государства в Казахстан имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.

Официальную церемонию встречи лидеров двух стран планируется провести в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В дальнейшем работа глав государств в течение всего дня будет вестись в разных залах Акорды.

Ожидаются переговоры и в узком, и в расширенном составах. Также будет проведена церемония подписания документов.

Президент России Владимир Путин 28 ноября продолжит работу в Астане на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Казахстан и Россия реализовали уже несколько десятков общих проектов, общая сумма превышает 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своей статье, которую опубликовали «Известия».

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
Владимир Путин прилетел в Казахстан
15:46
«Внушительные показатели»: главное из статьи Путина в «Казахстанской правде»
15:27
«Все гештальты закрыты»: Алсу удивила подписчиков переменами во внешности
15:15
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
15:03
Судно с туристами на борту перевернулось в акватории Баренцева моря
14:50
В селе Звонаревка состоялась церемония прощания с Бранденбургской Мадонной

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год