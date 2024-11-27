Токаев назвал Казахстан надежным союзником России в непростое время

Казахстан остается надежным союзником России в это непростое время. Об этом глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в непростое время», — отметил Токаев.

Он также выразил Владимиру Путину признательность за визит в Астану. Президент Казахстана назвал это событие важным для страны.

Визит Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.

Ожидается, что по итогам визита будут подписаны совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что текущий визит Путина в Казахстан имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.